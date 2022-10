Lyt til artiklen

En 42-årig mand fra Ringsted blev natten til onsdag overfaldet, mens han lå hjemme i sin seng og sov.

Manden befandt sig på sin bopæl på Anlægsvej i Ringsted og vågnede ved, at døren til huset med slået ind.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 42-årige blev overfaldet med slag- og stikvåben, og han pådrog sig to knivstik på overkroppen.

En 42-årig mand blev natten til onsdag overfaldet i sit hjem, mens han lå og sov i sin seng. Foto: Presse-Fotos.dk

Manden blev efterfølgende bragt til sygehuset i kritisk tilstand, men det vurderes onsdag morgen, at han er uden for livsfare.

Politiet efterforsker sagen som et drabsforsøg.



»Det er vores opfattelse, at der er en relation mellem den 42-årige mand og de to overfaldsmænd. Men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige mere om, hvad der er motivet til overfaldet,« siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.



Politiet har været på stedet hele natten for at efterforske sagen nærmere.

De to mænd forsvandt formentligt fra stedet i bil, og politiet hører derfor gerne fra vidner, der måtte have set mændene forsvinde fra adressen på Anlægsvej.