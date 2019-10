Politiet er fredag eftermiddag massivt til stede på Vesternæsvej ved Sjunkeby på Vestlolland.

Det skriver Sydsjællands Politi på Twitter.

Her beder de også pressen om at undlade at ringe for at indhente yderligere oplysninger, og det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvad politiets tilstedeværelse skyldes.

Poltiet skriver dog selv, at de er 'massivt til stede', og at det ikke er muligt at køre på vejen.

Bilister opfordres derfor til at finde alternative ruter.

B.T. følger sagen...