Sydøstjyllands Politi er søndag aften massivt til stede i og omkring en lejlighed på Valdemarsgade i Vejle.

Ifølge B.T.s mand på stedet er der både betjente, teknikere og hundepatruljer til stedet.

Mindst en person er ifølge Vejle Amts Folkeblad blevet kørt fra stedet i en ambulance.

- Vi er lige nu i gang med at danne os et overblik over, hvad der er sket, siger politiet til avisen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra politiet...