Onsdag morgen er der anmeldt et røverilignende forhold på Kystvejen ved Københavns Lufthavn, og politiet har fundet en brændende bil, man mener kan have relation til det mulige røveri.

Det oplyser Københavns Politi til BT.

»Jeg kan bekræfte, at der er sket et røverilignende forhold på Kystvejen, men jeg kan ikke komme ind på, hvad der er sket og stjålet. Det har vi ikke det fulde overblik over,« siger vicepolitiinspektør Riad Tolba til BT.

Forholdet er fundet sted ved Københavns Lufthavn, men politiet kan på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på forholdene.

»Vi ved ikke, præcist hvor det er forgået, udover det er ved Lufthavnen ved Kystvejen,« siger Riad Tolba og tilføjer:

»Vi er stadig ved at samle trådene og håber, at inden for kort tid kan vi være klogere på, hvad det er sket.«

Der er samtidig fundet en brændende bil ved Kastrup Metrostation, som kan have relation til hændelsen.

»Der er et køretøj, der brænder ved Kastrup metro, og det kan ikke udelukkes, der er sammenhæng mellem de forhold,« siger Riad Tolba.

Politiet modtog anmeldelsen 09.32, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Man leder i øjeblikket efter to til tre personer, men politiet har ikke noget signalement på nuværende tidspunkt, lyder det.

Politiet opfordrer eventuelle vidner til at kontakte politiet uden selv at tage kontakt til eventuelle formodede gerningsmænd.

»Vi kan ikke sige, om vi betragter dem som farlige, men jeg vil sige, at man skal lade være med at gå hen mod dem,« siger Riad Tolba.