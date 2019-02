I området omkring Arnold Nielsens Boulevard og Høvedstensvej i Hvidovre er der lige nu et massivt politiopbud.

Politiet jagter føreren af et køretøj, der flygtede fra dem, smed bilen og fortsatte til fods.

Det bekræfter vagtchef ved Vestegnens Politi Morten Steen.

Han ved endnu ikke, hvorfor manden ikke ville stoppe i første omgang og i stedet tog flugten fra politiet.

Vi har haft en kort eftersættelse af et køretøj i Hvidovre og søger derfor føreren, der valgte at "smide" bilen og stikke af til fods. Vi er derfor massivt tilstede i området omkring Arnold Nielsens Boulevard/Høvedstensvej i Hvidovre mhp. at søge efter ham. /Vagtchefen. — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) February 4, 2019

Men de formoder, han måtte have grund, og derfor fortsætter de intensivt jagten på manden.

Sent mandag har Vestegnens Politi afblæst politieftersøgningen.

»Vi har ophævet eftersøgningen derude, da vi ikke har fundet den eller dem, der flygtet. Vi undersøger nu bilen, da den er registeret et sted. men vi skal jo helst vide, hvem der har kørt den,« siger Lars Guldborg, vagtchef ved Vestegnens Politi.