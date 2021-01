Syd- og Sønderjyllands Politi er søndag aften talstærkt til stede i Varbergparken i Haderslev.

Politiet undersøger en episode, hvor en person kan være blevet ramt af skud. Det fortæller vagthavende Ole Aamann til B.T.

»Vi er på stedet, hvor vi undersøger, hvad personen er blevet ramt af. Vi er ikke helt sikre på, om det er skud eller ej.«

Ole Aamann tilføjer, at ordensmagten vurderer det som værende 50/50, om der er tale om et skyderi eller ej.

Den vagthavende siger, at Syd- og Sønderjyllands Politi har været i kontakt med et vidne.

»Personen siger, at der lyder et højt brag samtidig med, at personen er blevet ramt af det her, som vi ikke helt ved, hvad er.

Har I nogle mistænkte på nuværende tidspunkt?

»Vi har en idé om, hvem der kan have stået bag, men vi har ingen anholdte lige nu. Vi kender heller ikke motivet, og vi ved heller ikke, om det kan være banderelateret.«

B.T. har været i kontakt med en person, der befinder sig tæt på gerningsstedet, og personen fortæller, at Syd- og Sønderjyllands Politi har været i Varbergparken i nogle timer efterhånden.

Søndag aften skulle der være fire til fem politibiler på stedet samt en indsatsvogn. Politiet leder efter mulige bevismaterialer på en parkeringsplads, og beboere som kommer hjem, bliver fulgt op i deres lejlighed.

Personen siger derudover, at en ambulance og en lægebil var på stedet lidt i klokken 19.00, hvorefter de kørte væk med højt fart.

Ole Aamann kan dog fortælle, at den tilskadekomne person ikke er i kritisk tilstand i skrivende stund.

»Vi ved, at manden er ved bevidsthed, og min personlige vurdering er, at han er lettere tilskadekommet.«

Personen tæt på stedet siger afsluttende til B.T., at der samles en masse unge mennesker omkring Varbergparken, men de bliver bedt om at forlade stedet af Syd- og Sønderjyllands Politi.

Personen beskriver situationen som værende rolig på nuværende tidspunkt.