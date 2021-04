Flere ambulancer holder lige nu standby i et boligområde på Amager.

Det samme gør et lægehold og brandvæsnet. Det fortæller B.T.s reporter, der er til stede på Følfodvej på Amager, som søndag eftermiddag er spærret af.

Det sker på grund af en større politiaktion, fortæller reporteren.

En aktion, der ledes af både patruljevogne, indsatsleder, kriminaltekniker og Ammunitionstjenesten, EOD.

Ifølge reporteren er politiets teknikere omkring klokken 17 ved at iklæde sig hvide beskyttelsesdragter.

Han fortæller, at aktionen finder sted i et boligområde, hvor der også er både en skole, en boldbane og et gymnasium.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi, men det har endnu ikke været muligt.

Opdateres...