Tungt bevæbnet politi er lige nu til stede i Tingbjerg i København. Mindst én person er anholdt.

Det skriver Ekstra Bladet.

Foto: Steven Knap/ Byrd.com Vis mere Foto: Steven Knap/ Byrd.com

Ifølge avisen er der både folk fra politiets aktionsstyrke og fra politiets egen beredskabsafdeling på stedet. Der skulle efter sigende være mellem 15 til 20 stykker.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at man har gang i en større operation i området på grund af et 'mistænkeligt forhold.'

Politiet ønsker dog endnu ikke at sige mere præcist, hvad det drejer sig om.

Foto: Steven Knap/ Byrd.com Vis mere Foto: Steven Knap/ Byrd.com

