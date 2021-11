Østjyllands Politi er onsdag formiddag massivt til stede ved en park ved Skolevej i Mørke.

Det bekræfter kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jacob Christiansen til B.T.

»Vi er i gang med at undersøge en hændelse,« fortæller han.

Han fortæller samtidig, at de p.t. er til stede flere steder i Mørke i forbindelse med sagen.

Foto: Øxenholt foto

Østjyllands Politi kan ikke oplyse, hvilken hændelse der er tale om.

Vi er i øjeblikket til stede ved en adresse i Mørke, hvor vi undersøger en hændelse. Vi har spærret et område af og kommer til at være på stedet et stykke tid. Vi har ikke yderligere information på nuværende tidspunkt. Vi følger op her, når vi kan sige mere. #politidk pic.twitter.com/GffnR5LIoe — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 17, 2021

