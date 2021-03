Et stort område i Herning er lige nu afspærret grundet et slagsmål eller overfald.

En mand er kommet til skade og er nu på sygehuset, mens politiet leder efter spor.

Det fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj til B.T.

Hændelsen skete klokken 14.30 onsdag omkring Gl. Landevej og Gullestrupvej, det vil sige i nærheden af Herning Regionshospital.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Ifølge et vidne var der tre personer, der løb væk fra gerningsstedet og efterlod den tilskadekomne, som nu er er i gang med at blive behandlet på sygehuset. Der skulle have været brugt en køllelignende genstand under tumulten. Personen er dog ikke kommet alvorligt til skade,« siger vagtchefen.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke anholdt nogen i sagen.

Derfor søger de også vidner, der skulle have set noget. Bemærker man noget usædvanligt, hører politiet også meget gerne fra dig på telefon 114.

De pårørende til den tilskadekomne er underrettet.