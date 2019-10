Politiet er fredag eftermiddag massivt til stede på Vesternæsvej ved Sjunkeby på Vestlolland.

Det skriver Sydsjællands Politi på Twitter.

Her beder de også pressen om at undlade at ringe for at indhente yderligere oplysninger, og det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvad politiets tilstedeværelse skyldes.

Anmeldelsen kom kort før klokken 15. Klokken 17.33 oplyser politiet på Twitter, at der er tale om et knivstikkeri.



Se flere billeder fra Local Eyes her.

'Gerningsmanden er anholdt og forurettede er uden for livsfare,' skriver de.

Poltiet er stadig til stede på vejen, som er blevet spærret i forbindelse med hændelsen. Bilister opfordres derfor til at finde alternative ruter.

Klokken 18.30 oplyser vagtchef Kent Edvardsen, at sagen efterforskes som et drabsforsøg.

»Offeret er blevet stukket flere steder på torsoen og i ansigtet. Han er uden for livsfare og er faktisk allerede nu i en tilstand, så vi kan afhøre ham, hvilket er vores næste skridt,« siger vagtchefen.

Da der er tale om et lille lokalsamfund, holder politiet indtil videre kortene tæt til kroppen og vil derfor ikke fortælle alderen på hverken offer eller gerningsmand.

Motivet er endnu uvist.

»Vi er i gang med at efterforske, hvordan de kender hinanden, og hvad der ligger bag,« siger Kent Edvardsen.



Politiet søger vidner, der har set hændelsen. De opfordres til at ringe til 114.

Ved du noget? Send os en mail på 1929@bt.dk