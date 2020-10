Politiet er talstærkt til stede i Søborg efter en biljagt endte med, at to personer flygtede fra et køretøj i krydset ved Maglegårds alle og Søborg Hovedgade.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Klokken 14.34 melder en patrulje i Tingbjerg, at de eftersætter et køretøj. Eftersættelsen ender ved Søborg Hovedgade, hvor køretøjet kører galt,« siger vagtchef Thomas Hjermind.

Politiet satte efter de to personer til fods, der flygtede fra køretøjet, men de er stadig ikke fanget.

Politiet oplyser, at ingen kom til skade under biljagten, og at der alene er tale om materielle skader.

B.T.s mand på stedet fortæller, at flugtbillisten kørte galt i en nyere Audi, da køretøjet styrede direkte op på fortovet og ramte ind i et hegn

Politiet er på stedet med flere patruljevogne og hunde, og søger nu i området efter de to personer.

De to personer er ifølge politiet iført mørk tøj, men politiet har ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Derfor beder politiet offentligheden om hjælp i sagen. Hvis du har set noget, skal du straks kontakte politiet på nummeret 1-1-4



B.T. følger sagen.