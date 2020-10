Politiet er fredag eftermiddag talstærkt til stede i Søborg efter en biljagt endte med, at to unge mænd flygtede fra et køretøj i krydset ved Maglegårds alle og Søborg Hovedgade.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Klokken 14.34 melder en patrulje i Tingbjerg, at de eftersætter et køretøj. Eftersættelsen ender ved Søborg Hovedgade, hvor køretøjet kører galt,« siger vagtchef Thomas Hjermind.

Politiet satte efter de to personer til fods, der flygtede fra køretøjet, men de er stadig ikke fanget.

Politiet oplyser, at ingen kom til skade under biljagten, og at der alene er tale om materielle skader.

B.T.s mand på stedet fortæller, at flugtbillisten kørte galt i en nyere Audi A7, da køretøjet styrede direkte op på fortovet og ramte ind i et hegn

Politiet er på stedet med flere patruljevogne og hunde, og søger nu i området efter de to personer.

Føreren skulle ifølge øjenvidner, som jB.T. har snakket med på stedet, være løbet ned ad Søborg Hovedgade og derefter sidevejen Niels Bohrs Alle med politifolkene efter sig. Betjentene var dog øjensynligt ikke var lige så lette på fødderne som flugtbilisten, der tilsyneladende havde held til at undslippe.

En passager i den forulykkede Audi benyttede samtidig chancen til at løbe væk ad Maglegårds Alle.

De to personer er ifølge politiet iført mørk tøj, men politiet har ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Derfor beder politiet offentligheden om hjælp i sagen. Hvis du har set noget, skal du straks kontakte politiet på nummeret 1-1-4



B.T. følger sagen.