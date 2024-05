Fredag formiddag er en død person blevet fundet i det centrale Ribe.

»Vi og en række andre myndigheder vil være til stede i nogle timer fremover,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

Den døde person blev fundet i Ribe Å på strækningen ved Pile Allé.

Her er politiet i gang med at afspærre et større område.

Ifølge JydskeVestkysten er politiet til stede med to patruljevogne, indsatsleder, efterforskere, politihunde og kriminalteknikere. Også beredskabet er nu ankommet til stedet, hvor personen blev fundet død.

Politiet har endnu ikke oplysninger om, hvem den afdøde er.

»Vedkommende er ikke identificeret,« fortæller kommunikationsmedarbejder ved Syd- og Sønderjyllands Politi Mads Dollerup-Scheibel.

Han tilføjer, at politiet på nuværende tidspunkt heller ikke kan oplyse den afdødes køn.

Politiet kan endnu ikke udtale sig om, hvorvidt der er mistanke om en forbrydelse eller ej.

Anmeldelsen kom klokken 07.51.

B.T. følger sagen.