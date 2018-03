Efter en stor og koordineret politiaktion i hele Europa er 18 personer onsdag blevet anholdt.

Det oplyser Særlig Efterforskning Vest i en pressemeddelelse.

Ud af det 18 er de 14 danskere. De er blevet anholdt i en sag om smugling af 1,324 ton hash og 11 kilo kokain, som er endt flere steder i Danmark. Under onsdagens aktion alene fandt politiet 510 kilo. Derudover er der blevet beslaglagt store pengebeløb.

Anholdelserne fandt sted som følge af en nøje koordineret aktion, som bygger på flere måneders efterforskning, hvor politienheden Særlig Efterforskning Vest har samarbejdet med politiet i Holland, Sverige og Spanien. Herhjemme har Sydøstjyllands, Nordjyllands og Østjyllands Politi været involveret i efterforskningen.

»Vi har løbende holdt møder rundt i Europa for at koordinere indsatsen, så vi kunne slå til på det rigtige tidspunkt. Det er det gode samarbejde på tværs af kreds- og landegrænser, der gør, at vi har kunnet optrevle så stor en narkoorganisation og få en meget stor mængde narko væk fra gaden,« siger Brian Olsen, der er politiinspektør og leder af Særlig Efterforskning Vest.

Politiet har gennemført en stribe ransagninger og undersøgelser i andre lande, der også har ført politiet på sporet af andre narkosager med andre gerningsmænd. I de andre sager er der samlet beslaglagt yderligere 500 kilo hash, 42 liter amfetaminolie, der svarer til ca. 160 kilo amfetamin, 20 kilo kokain, to kilo heroin og 88 kilo amfetamin.

Yderligere tre personer er anholdt i Sverige, mens en person er anholdt i Holland.

De fleste af de anholdte forventes fremstillet i grundlovsforhør i løbet af torsdagen, oplyser politiet.