Tysk og engelsk politi efterlyser nu på ny vidner i sagen om den forsvundne Madeleine McCann.

Det sker efter, at det onsdag kom frem, at tysk og britisk politi har fortalt, at en pædofil tysker er hovedmistænkt for at have bortført og måske dræbt den dengang treårige engelske pige, der forsvandt på en ferie i Portugal med sine forældre i 2007.

Vidner, genstande eller et eventuelt lig kan være afgørende for at få den 43-årige pædofile mand ved navn 'Christian B' dømt i den uopklarede sag, skriver den tyske avis Bild.

Det engelske medie Sky News har opridset en række informationer om den mistænkte, der allerede sidder fængslet for voldtægt af en 72-årig kvinde begået i 2005. Informationer, som måske kan hjælpe eventuelle vidners hukommelse på gled.

Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt i 2007. Nu mistænker politiet en tysk pædofil i sagen. (Arkivfoto) Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT Vis mere Madeleine McCann var tre år, da hun forsvandt i 2007. Nu mistænker politiet en tysk pædofil i sagen. (Arkivfoto) Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Ifølge politiet er den pædofile tidligere dømt for at have misbrugt børn.

Det er ifølge mediet meget usædvanligt, at ordensmagten afslører sådanne detaljer i en sådan kompleks og højt profileret sag som Madeleine McCann.

Men det skyldes formentlig, at politiet kæmper med at finde afgørende beviser i sagen med den 43-årige mand, skriver mediet.

Politiet har allerede foretaget retsmedicinske undersøgelser af en hvid og gul varevogn af typen VW T3 Westfalia, som de mener, at han i 2007 boede i, efter han forlod den bolig, han ellers havde boet i nær Praia da Luz i Portugal. De mener også, at Madeline skulle have opholdt sig i bilen, efter hun blev kidnappet tilbage i 2007.

Den 43-årige tyskers autocamper. Foto: Metropolitan Police Vis mere Den 43-årige tyskers autocamper. Foto: Metropolitan Police

Bilen blev sendt til Tyskland for at blive undersøgt.

Desværre for politiet er der ikke fremkommet nogle beviser, herunder DNA fra Maddie, på baggrund af de retsmedicinske undersøgelser af bilen. Men undersøgelserne fortsætter, skriver Sky News.

Tysk politi har også undersøgt en Jaguar, som den mistænkte brugte tilbage i 2007, men heller ikke her, har man fundet afgørende spor.

Den mistænkte var dengang 30 år og havde en kæreste.

Den mistænkte kørte denne bil, som politiet har undersøgt for spor. Foto: Met Police Vis mere Den mistænkte kørte denne bil, som politiet har undersøgt for spor. Foto: Met Police

Parret gik dog fra hinanden - og det var altså derfor han en overgang boede i varevognen.

Sidste år blev ejeren af det hus, som den 43-årige mand boede i sammen med sin kæreste, kontaktet af tysk politi.

De ville vide, om ejeren kunne komme med information omkring den pædofile mand. De har dog heller ikke kunnet hjælpe i sagen.

I øjeblikket afsoner den 43-årige 'Christian B' en dom på syv års fængsel i Tyskland for voldtægten af den 72-årige amerikanske turist.

Ifølge det tyske magasin Spiegel har manden 17 domme bag sig - herunder misbrug af børn, besiddelse af børneporno, røveri, spirituskørsel, overfald mv.