En mand i 30'erne er sigtet for igennem tre år at have voldtaget sin datter på to forskellige asylcentre i Danmark.

Det kom frem, da manden blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag formiddag.

Han nægter sig skyldig.

Af sigtelsen mod manden fremgik det, at han i perioden 2015-2019 med trusler om vold adskillige gange skulle have voldtaget datteren, der i perioden var under 12 år gammel.

Ifølge politiet gjorde pigen både modstand og sagde stop.

Hertil er manden sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, fordi han ifølge politiet i samme periode ad flere omgange tog datterens tøj af og befølte hendes kønsdele.

Manden skulle endvidere have tvunget pigen til også at udføre oralsex på ham, ligesom hun også blev tvunget til at røre ved hans nøgne kønsdele.

Da manden blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag, var han iklædt en sort hættetrøje, mørke jeans og arbejdssko.

Med sig havde han en tolk, der oversatte sigtelsen for ham.

Ved grundlovsforhøret var der lagt op til, at videoafhøringer af datteren skulle afspilles. Af den grund samt af hensyn til efterforskningens tidlige stadie valgte dommeren at lukke dørene.

Manden er desuden beskyttet af navneforbud, og B.T. kan således ikke komme nærmere ind på hans identitet.