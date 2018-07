Klokken 04.47 blev en mand fundet med blødninger fra en flænge i hovedet i skolegården på Strandgårdsskolen på Ishøj Søvej 200 i Ishøj. Manden er død, og politiet efterforsker sagen som en mulig forbrydelse. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Det er en polsk mand, der finder ham. Han (den afdøde, red.) har kraftige blødninger fra hovedet. Manden er dansk og er født i 1955. Der kommer en akutlæge frem og erklærer ham død. På baggrund af de omstændigheder sætter vi gang i et større set up med retsmedicinere og kriminalteknikere for at få undersøgt, om det er en forbrydelse eller en ulykke,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbek og tilføjer:

»Det, vi foreløbig kan sige, er, at det ligner en ulykke. Der er blevet foretaget ligsyn på stedet for at undersøge omstændighederne. Der er ikke noget, der peger i retning af en forbrydelse på nuværende tidspunkt.«

Manden blev fundet tæt på halvmur, men politiet ved endnu ikke, om den afdøde er styrtet ned fra muren.

»Der er ikke noget videoovervågning i område. Vi kan kun konstatere, at han er fundet tæt ved muren. Men der er som sagt ikke noget, der tyder på en forbrydelse,« understreger Peter Grønbek.