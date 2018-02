Manden, der lørdag formiddag blev fundet død i havnebassinet i Aarhus Havn, er nu blevet identificeret.

Det oplyser Østjyllands Politi til BT.

Der er tale om en 67-årig mand, og politiet bekræfter, at der er tale om en ulykke.



Politiet er ikke til stede ved Aarhus Havn længere, men søger stadig vidner, der kan have set noget natten til lørdag.

Lørdag formiddag kl. 10.00 fik alarmcentralen et opkald om, at der lå en person i havnebassinet ved Inge Lehmanns Gade 10 i Aarhus Havn.

Politi, ambulancer og brandvæsen blev sendt til området, der ligger ved Navitas, et center for uddannelse, forskning og iværksætteri inden for klima, miljø og energi.

Kort tid efter kunne de konstatere, at personen, der lå i vandet var livløs, og kort tid efter, han var hentet op af det iskolde vand, blev han erklæret død.

Tidligere på dagen lørdag fortalte vagthavende Martin Christensen til BT:

»Vi har fundet noget legitimation på manden, som vi er i gang med at tjekke, om det stemmer overens med den person, vi har fundet,« siger Martin Christensen.

Har man oplysninger, der kunne være relevante for politiet, er man velkommen til at ringe på tlf. 114.