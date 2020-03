Scenerne fra adskillige supermarkeder rundt om i Danmark var voldsomme onsdag aften.

Statsminister Mette Frederiksen havde netop afholdt et pressemøde, hvor det offentlige Danmark mere eller mindre blev lukket ned. Det fik folk i tusindvis til at storme ud i supermarkeder landet over.

Den voldsomme hamstring af dagligdagsvarer fik hurtigt opmærksomhed i medierne. Her kunne man se lange køer af personer, som skulle have ekstra bleer eller toiletpapir.

I Syd- og Sønderjyllands Politikreds oplevede man det i en ekstrem grad onsdag aften, da kunder nægtede at forlade et supermarked i kredsen.

Selvom supermarkedet var lukket, blev handlende ved med at hive varer ned fra hylderne, skriver politiet i et opslag på Twitter, der lyder således:

'Vi måtte onsdag aften sende en patrulje til et supermarked i kredsen. Kunderne nægtede at forlade butikken ved lukketid og fortsatte med at flå varer ned af hylderne. Vi må opfordre til, at man kommer til fornuft !!'

Tweetet fra Syd- og Sønderjyllands Politi kom i kølvandet på en opfordring fra Rigspolitiet om, at der fortsat er folk, som ikke følger myndighedernes anbefalinger i forbindelse med coronakrisen.

'Størstedelen af jer udviser ekstra hensyn og følger myndighedernes anvisninger ifm. #covid19dk. Vi oplever dog også, at der er nogle få, som vi ikke har fået talt til med store nok bogstaver. Derfor bringer vi en venlig, men bestemt, løftet pegefinger,' lød det tidligere torsdag på Twitter.