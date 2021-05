Det gik vildt for sig natten til onsdag, da en håndfuld unge mennesker havde besluttet sig for at feste løs på et hotelværelse hos Hotel Royal i Aarhus.

Så vildt, at en medarbejder på hotellet måtte ringe efter politiet kort før klokken tre.

»Medarbejderen kontaktede politiet kl. 2.40 og fortalte, at en gruppe unge holdt fest på et hotelværelse, og at de var flere end de tilladte fire personer på værelset. Trods gentagne formaninger fortsatte de unge med at bryde reglerne, og medarbejderen forklarede, at gæsterne havde svaret ham igen og opført sig provokerende, hvorfor han havde set sig nødsaget til at tilkalde politiet,« skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Flere af de unge havde imidlertid forladt stedet inden politiets ankomst. Alligevel mente hotelmedarbejderen, at der var mere end de tilladte fire personer på værelset, ligesom de unge også afviste at booke flere værelser til de øvrige overnattende.

»Da betjentene kom op på værelset, var der relativt roligt, men der var en enkelt person for meget derinde. Flere af de unge var ikke videre samarbejdsvillige, og i første omgang nægtede et par af dem at oplyse, hvem de var,« lyder det fra Østjyllands Politi.

En 24-årige mand gik til syvende og sidst med til at forlade værelset, så der kun var fire tilbage.

Men det foregik ikke helt uden drama.

»På vejen ud med betjentene stoppede han dog gentagne gange op, råbte voldsomt op og gjorde modstand, når patruljen ville have ham til at gå. Det endte derfor med, at han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af restaurationsloven,« skriver de i døgnrapporten og tilføjer:

»En 20-årig mand, der tidligere var gået fra hotelværelset og nu stod på gaden nedenfor, blandede sig under anholdelsen og råbte flere skældsord af betjentene. Han blev derfor også lagt i håndjern og blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden.«