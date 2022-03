De fleste har nok en idé om, at politiet primært er nogle, der kører rundt i deres patruljebiler og fanger røvere og andre lovovertrædere.

Og sådan var det helt sikkert også en gang, men sådan ser virkeligheden bare ikke helt ud længere.

For selvom politiet stadig i stor stil kører patruljer, eftersætter røvere og fanger lovovertrædere, så er det ikke længere al kriminalitet, som politiet kan opspore fra sin patruljebil. For ikke alt foregår på gaden længere.

Det fortæller Lars Bræmhøj, der er chefpolitiinspektør ved Fyns Politi, til B.T.

»Der er sket et stort fald i det, man måske ville kalde for traditionel kriminalitet. Samtidig er der så sket en stigning i den kriminalitet, som foregår online.« forklarer chefpolitiinspektøren.

Det ændrede kriminalitetsbillede bliver også bekræftet, når man dykker ned i en årsrapport over anmeldelser ved Fyns Politi, som B.T. har fået indsigt i.

Her ses det nemlig, at mens antallet af straffelovssager generelt er faldende, så er der sket en stigning i andelen af økonomisk kriminalitet, Og denne finder ofte sted på nettet.

»Jeg vil skyde på, at stort set halvdelen af alle vores sager i kredsen omhandler kriminalitet på nettet, og derfor fylder det naturligvis også rigtig meget i vores arbejde,« fortæller Lars Bræmhøj.

Chefpolitiinspektøren fortæller i den forbindelse, at det har været nødvendigt for politiet at omstille sig. For når kriminaliteten rykker sig fra gaden til nettet, så må politiet rykke med.

»Nu arbejder vi i høj grad med serverkapaciteter, IP-adresser og trusler på sociale medier, og det er en helt anden måde at arbejde på,« siger han.

I den forbindelse gør chefpolitiinspektøren det dog klart, at politiet fortsat vil være at finde på gaden. For der er stadig brug for patruljer.

»Vores patruljesetup er bygget op omkring analyser, sådan at der er flest patruljer der, hvor der begås mest kriminalitet. Og setuppet er faktisk blevet skærpet, så der er flere patruljer nu end tidligere,« afslutter han.