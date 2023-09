Nordsjællands Politi følger trop med flere af landets andre politikredse og har nu valgt at lukke to rocker-/bandetilholdssteder i politikredsen.

Der er tale om Loyal to Familias tilholdssted på Oldenvej 17 i Kvistgård og Hells Angels' klubhus ved Klædebo 14 i Hørsholm, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Vores nærhed til København og de voldsomme hændelser, som har udspillet sig der, har betydet, at vi gør, hvad vi kan, for at medvirke til at konflikten ikke udvikler sig yderligere,« fortæller politiinspektør Svend Foldager fra Nordsjællands Politi og understreger, at borgerne i områderne skal føle sig trygge.

Dermed er syv tilholdssteder for grupperinger i rocker- og bandemiljøet nu lukket.

Først lukkede Københavns Politi ned for tre klubhuse i København i Sydhavnen, Nordvest og Kastrup. Herefter fulgte Københavns Vestegns Politi trop og lukkede to tilholdssteder i Rødovre og i Taastrup.

Lukningen betyder, at det fra dags dato og frem til 26. september vil være forbudt at opholde sig på adresserne.

B.T. har tidligere beskrevet LTFs tilholdssted i Kvistgård. Her lejede bandegrupperingen sig ind i samme bygning, hvor personer med tilknytning til Satudarah (nu Comanches MC red.) også havde lejet sig ind.

Flere voldelige episoder

At politiet indfører opholdsforbud ved de mange tilhørssteder er blot ét ud af flere tiltag fra politiets side siden likvideringen på Christiania 26. august.

Det er nemlig politiets opfattelse, at drabet på det 30-årige HA-prøvemedlem udspringer sig af en konflikt mellem rockergruppen og den forbudte bande Loyal to Familia.

En konflikt, der altså også har ført til, at der er indført såkaldte visitationszoner i store områder på både Christianshavn og Amager samt på Nørrebro og i Nordvest.

B.T. har fået aktindsigt i Københavns Politis begrundelse for visitationszonerne. Heri lyder det blandt andet:

'Den ene gruppering holder til omkring Indre Nørrebro samt området omkring Holmbladsgade på Amager, og den anden gruppering holder til på Ydre Nørrebro/Nordvest og Siljangade på Amager. Begge grupperinger færdes desuden på Christiania, hvor de er en del af det organiserede hashsalg.'

Derudover beskrives det, hvordan konflikten har resulteret i flere voldelige hændelser. Konkret bliver tre nævnt.

Drabet på Christiania, en brand i en opgang på Nørrebro og et voldsomt overfald ligeledes på Nørrebro.

Som B.T. tidligere har kunnet beskrive, fandt sidstnævnte episode sted 2. juli omkring klokken 20.15.

Her hang en gruppe mænd ud på et grønt område, da to til tre mænd ankom på cykel og konfronterede gruppen. Konfrontationen blev voldelig, og ifølge politiet blev en mand slået fik sprøjtet peberspray i ansigtet, ligesom han forsøgt tvunget ind i et køretøj.

Politiet mener, at der er risiko for, at der vil ske flere voldelige sammenstød mellem grupperingerne.

'Det er politiets vurdering, at grupperingerne opholder sig i zonerne, hvorfra de

planlægger og udfører bevæbnet vagtvirksomhed, ligesom det er politiets vurdering, at

yderligere voldelige angreb med størst sandsynlighed vil finde sted i zonerne,' lyder det i begrundelsen.

I sagen om branden er der for nuværende inden fængslede, mens fem sidder varetægtsfængslet for overfaldet i Møllegade.

I drabssagen sidder nu tre mænd med relation til LTF fængslet. Den seneste blev tirsdag over middag varetægtsfængslet.

Han er sigtet for medvirken til drabet på HA'eren, medvirken til drabsforsøg på fire umiddelbart tilfældige mennesker, der opholdt sig på Christiania på gerningstidspunktet, samt ulovlig våbenbesiddelse.

Ligesom de øvrige to nægter han sig skyldig.

