To midaldrende mænd kom til skade, da de torsdag aften besøgte en svævebane Kragerup Gods på Vestsjælland.

Mændene, som er henholdsvis sidst i 40erne og sidst i 50'erne, stødte sammen på banen, som er del af en større klatrebane i godsets aktivitetspark.

Derfor har politiet valgt at lukke forlystelsen, indtil banen er blevet undersøgt nærmere.

»Arbejdstilsynet undersøger klatrebanen i dag for at klarlægge, om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger har været i orden. Indtil de har gjort det, har vi valgt at lukke banen.«

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Asger Bechstrøm, til B.T. torsdag morgen.

Omkring klokken halv syv gik det galt på svævebanen, der er en del af en større aktivitetspark.

Politi, ambulancer og brandvæsenet rykkede ud for at komme de kvæstede til undsætning, men redningsarbejdet var vanskeligt på grund af højden.

»Det skete i 15 meters højde, så vi måtte have brandvæsenet ud med en stige, for at hjælpe dem ned,« fortæller vagtchefen og tilføjer, at en læge kravlede op med smertestillende.

Den mest uheldige af mændene brækkede det ene lårben, mens den anden slap med knubs og skader på en fod og en lillefinger. Han var selv i stand til at tage på skadestuen.

Den anden mand kom, ifølge TV2 Øst, først ned fra banen kort efter klokken 20.

Det er endnu uvist, hvordan det kunne gå så galt.

Det er imidlertid ikke første gang, der er sket ulykker i klatreparker. Heller ikke på Kragerup Gods.

I 2022 stødte to yngre kvinder sammen på en 400 meter lang svævebane. De slap begge med knubs.

I 2020 faldt en kvinde 16 meter ned fra en forlystelse. Dengang blev godset dømt for ikke at have sikkerheden i orden.