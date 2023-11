Onsdag sætter politiet stort ind – dagen efter er de væk igen.

Københavns Politi har meddelt, at man vil lukke Pusher Street onsdag.

Her vil politiet fjerne pushernes salgsstande på Christiania. Politiet bliver på fristaden resten af dagen for at undgå, at handlen vender tilbage.

Men torsdag er politiet ikke længere massivt til stede på Christiania.

Til B.T. anerkender Simon Hansen, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, at der er stor chance for, at pusherne er tilbage i gaden dagen efter.

»Vi er godt med på, at den organiserede hashhandel sikkert begynder at åbne på normal vis om torsdagen. I første omgang gør vi det her for at sende et signal. Men det er ikke fordi, vores arbejde stopper om torsdagen,« lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Så det er ikke i orden at pusherne sælger hash onsdag. Men er det i orden, at de sælger hash torsdag?

»Det er ikke på noget tidspunkt i orden at sælge hash. Det er ulovligt i sig selv, både at besidde og sælge hash. Så de regler ændrer sig ikke, bare fordi vi går fra den ene dag til den anden. Grunden til, at vi laver den her aktion, er som sagt for at sende et signal om, at der kommer til at være en periode, inden alt for længe, hvor Pusher Street vil være permanent lukket.«

Det sker normalt et par gange om ugen, at politiet tropper op på Christiania og fjerner pushernes boder.

Simon Hansen forklarer til B.T., at forskellen denne gang er, at man denne gang håber på at sende et signal til de faste hashkunder, der jævnligt frekventerer fristaden.

»Som køber kan man lige så godt vænne sig til, at det inden alt for længe forhåbentlig ikke er Pusher Street, man skal gå til for at købe sin hash. Så det er jo det, vi gerne vil signalere med den her aktion.«

Men han understreger, at lukningen ikke kun er en symbolsk handling.

»Man kan sige, at lige præcis den dag, så ville der være dårligere muligheder for at både købe og sælge hash. Så det er jo ikke fordi, det ikke har nogen effekt. Men derudover er vi åbne omkring, at det også handler om signalværdien i det.«

Altså man vil sende signalet til nogen om, at Pusher Street er på vej til at lukke permanent på et tidspunkt. Men derfor vil du stadig ikke kalde det en symbolsk handling?

»Nej, vi vil sige, at vi sender et tydeligt signal til de forskellige aktører – allermest til den organiserede hashhandel ved at gøre det her.«

Er det korrekt forstået, hvis jeg tolker det som om, at det mere er for at sende et signal, end det er for at få reelle ændringer her og nu?

»Det må du sådan set godt tolke det som. Jeg tror, det, der er vigtigt for os at fortælle, det er jo, at vi har en ret stor indsats ved siden af alt det her. Så det er ikke sådan en pludselig indskydelse, der står alene.«

Simon Hansen understreger at politiet ud over rydningerne af boderne i gaden også gør andre ting for at stoppe hashhandlen, og at man i 2022 anholdt over 1000 mennesker med relation til hashhandlen på Pusher Street.

»Vi er godt med på, at det her ikke er en mirakelkur, og det løser ikke problemet alene. Men vi synes alligevel, det har været vigtigt for os at sende et signal om, at vi nærmer os slutningen på Pusher Street.«

Hvornår er den slutning?

»Ja, det kommer jeg ikke til at give dig et svar på.«

Du kan ikke komme med noget gæt på, om der kommer til at gå et år eller ti år?

»Nej, det har jeg ikke noget bud på lige nu,« lyder det fra vicepolitiinspektør Simon Hansen.