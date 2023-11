Københavns Politi vil lukke Pusher Street på Christiania på onsdag.

Her vil man fjerne alle hashboderne, der ligger i den berømte hashgade.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse, der skriver, at det betjente rykker ind på fristaden 15.00.

Politiet mener, at lukningen af Pusher Street på sigt skal føre til en permanent lukning af hashhandlen i Pusher Street – de kalder det for en midlertidig lukning af gaden.

Politiet bliver i gaden resten af dagen.

»Med onsdagens lukning sender vi et første signal om, at Pusher Street står over for en markant ændring. Kl. 15 fjerner vi boderne, og vi bliver i Pusher Street, så hashsalget dermed vil være lukket resten af dagen. Vi vil samtidig være synligt til stede andre steder både på Christiania og i andre områder af byen, hvor hashsalget kan tænkes at flytte hen, så det er vi klar til at håndtere,« udtaler vicepolitiinspektør Simon Hansen fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan en 30-årig Hells Angels-rocker blev skudt ned i en regn af kugler på Christiania. En voldsom affære, men langt fra første gang, at Pusher Street lægger brosten til drab og drabsforsøg.

»Det er politiets beslutning, som vi ikke har haft nogen som helst indflydelse på. Det er sikkert, fordi der har været talt om, at gaden ikke er et rart sted, og de politiet har sagt, at Pusher Street skal lukkes.«

»Hvis det er deres politik, at Pusher Street skal lukkes, så er det da rart, at der sker noget. Vi er jo allesammen mere den holdning, at man skulle forsøge at legalisere hashen i stedet for mere straf. Nu må vi håber, at det kan lade sig gøre,« siger talsperson for Christianias pressegruppe Hulda Mader.

Ordensmagten skriver videre, at der vil komme flere lukninger af hashgaden i det næste stykke tid.

»Christiania er generelt et fredeligt sted, og både beboerne og erhvervslivet på Christiania har også tilkendegivet, at de ønsker en anden løsning i Pusher Street. Det vil vi i Københavns Politi gerne bidrage til, så alle kan færdes trygt på hele Christiania. Samtidig fortæller vi med indsatsen de kriminelle grupperinger, der tjener på det organiserede hashsalg i Pusher Street, at deres tilstedeværelse på Christiania på et tidspunkt kommer til at stoppe,« siger Simon Hansen.

Ifølge B.T.s oplysninger er det ikke kun rockere og bandefolk, der kæmper for at bevare Pusher Street.



Lyt her til B.T.s podcast om Pusher Streets blodige brosten og den kriminelle underverden:



Opdateres …