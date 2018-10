Op mod 20 personer har været oppe at slås på Hammershusvej i Aarhus N.

Det har fået politiet til at lukke området af.

»Vi har anholdt tre personer for at få klarhed over, hvad der egentlig sker derude,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau til B.T.

Politiet er massivt til stede med hundepatruljer, indsatsleder og efterforsker.

Politiet er massiv til stede i Aarhus N. Foto: ØXENHOLT FOTO Vis mere Politiet er massiv til stede i Aarhus N. Foto: ØXENHOLT FOTO

Det er endnu for tidligt at sige noget om, om der er tale om bestemte grupperinger, og politiet har endnu ingen beviser for, hvem der har været oppe at slås.

Dog har politiet ikke fundet nogen, der er kommet alvorligt til skade, selvom Flemming Lau understreger, at de dog ikke er færdige med at arbejde derude.

»Vi ved endnu ikke, hvornår vi åbner op igen. Lige nu arbejder vi hårdt derude for at få et overblik over situationen, og det er lidt hektisk. Så nu giver vi folkene på stedet arbejdsro,« siger Flemming Lau.

Opdateres...