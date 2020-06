Bork Havn Kræmmermarked er blevet lukket ned søndag formiddag.

Det sker efter at markedet, ifølge politiet, brød forsamlingsforbuddet.

Det oplyser politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi Claus Nørgaard til B.T.

»Vi var ude og kontrollerer. Vi var i dialog med arrangørerne, og vi vurderede, at de godt kunne håndtere, at der ikke kom mere end 50 mennesker. Men da vi vendte tilbage senere, så måtte vi erkende, at der var en del flere, end der måtte være,« siger politiinspektøren.

Han fortæller, at der var på den anden side af 80 mennesker. Inklusiv kræmmerne.

»Vi bad dem om at lukke ned, og det gjorde de. Så vi udskrev inden bøder,« siger Claus Nørgaard.

Sidste søndag lukkede politiet også markedet ned, men det afholdt altså ikke arrangørerne fra at åbne igen denne søndag.

I forbindelse med at de åbnede igen, udtalte Winnie Elbæk, der er en af arrangørerne, at hun ikke kunne forstå, at de ikke måtte stille op til deres marked.

»Det er fuldstændig galimatias og grotesk, at vi kun må være 50 personer på den store plads. Den anden dag havde Ringkøbing-Skjern Kommune inviteret flere hundrede personer til at åbne Naturkraft, og der må være 500 til et bryllup og til fodbold. Vi føler, politiet har set sig sure på os,« siger Winnie Elbæk til TV Midtvest.

I et opslag på Facebook i torsdags anerkender Midt- og Vestjyllands Politi da også, at reglerne er lidt uklare.

»Når det ikke er helt firkantet, hænger det blandt andet sammen med, at man er nødt til at vurdere karakteren af det enkelte marked og blandt andet kigge på, hvor mange, der kan forventes at dukke op til det. Politiet har ikke mulighed for på forhånd at godkende loppe- og kræmmermarkeder,« skriver politiet.

Nu prøver arrangørerne igen næste weekend.

»Vi er stejle og kører videre igen på næste søndag. Det kan ikke passe, at der er forskellige regler fra politikreds til politikreds,« siger Winnie Elbæk til TV Midtvest.

Bork Havn Kræmmermarked åbnede klokken 10:00, og politiet lukkede det ned omkring klokken 11:30.