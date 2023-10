Det er ikke meget, Sydøstjyllands Politi ønsker at sige om den sag, der lørdag aften førte til, at et større område blev afspærret i det centrale Kolding.

Vagtchef Jesper Knudsen vil således kun bekræfte, at man har været til stede ved et såkaldt 'mistænkeligt forhold', at der er en anholdt i sagen., og at man i første omgang rykkede ud på baggrund af en anmeldelse, der landede hos politiet klokken 21.07.

»Jeg kan ikke udtale mig yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.«

»Så snart vi kan sige noget mere, melder vi ud,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet er ikke længere til stede i området omkring Munkegade og Gråbrødregade, men ifølge JydskeVestkysten blev der arbejdet på stedet til efter midnat.

Både indsatsleder, beredskab og hundepatruljer bevægede sig rundt, skriver mediet, der har talt med et øjenvidne.

Også en ambulance skal være set forlade stedet uden udrykning, lyder det videre.

