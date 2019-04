En person er anholdt, efter at politiet tirsdag formiddag fandt en genstand, der ligner en granat.

Politiet har tirsdag eftermiddag spærret ind- og udgangene til Assistens Kirkegård på Nørrebro.

Det bekræfter Københavns Politi.

»Grunden til, at vi har lukket kirkegården af, er, fordi vi er ved at efterforske derude. Det er en udløber af det på Blågårds Plads i formiddag,« siger central efterforskningsleder Kenneth Jensen.

Her henviser han til, at politiet undersøgte en mistænkelig genstand, som efter alt at dømme er en håndgranat.

Kenneth Jensen tilføjer, at én person blev anholdt i formiddags i den sag. Han ønsker ikke at uddybe, hvad personen er sigtet for, eller hvad det ellers drejer sig om.

Assistens Kirkegård ligger få hundrede meter fra Blågårds Plads.

Politiet understreger, at ingen er kommet til skade.

/ritzau/