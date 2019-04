Med fire til seks skud forsøgte et mangeårigt medlem af Loyal To Familia den 8. marts i fjor at dræbe den 24-årige Ari Hussein, der også var medlem af den nu forbudte bande.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltalte mod den 28-årige. Han nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer Berit Ernst til Radio24syv.

Ifølge anklageskriftet, som Radio24syv har fået aktindsigt i, skyldtes drabsforsøget, at Ari Hussein ønskede at forlade LTF.

Skuddene ramte ikke, og politiet mener, at den 28-årige overfaldt Ari Hussein i forlængelse af drabsforsøget. Han blev slået og sparket adskillige gange i hovedet og på kroppen, mens han lå ned. Under overfaldet blev han også slået flere gange med en genstand – formentlig den pistol han lige var forsøgt dræbt med. Ari Hussein overlevede overfaldet, men det kostede ham en flænge i hovedbunden og flere flækkede tænder i overmunden.

Syv dage efter overfaldet fandt en hundelufter Ari Hussein dræbt i Valbyparken i København. Han var ramt af flere skud. Den sag er stadigvæk uopklaret.

Ifølge anklageskriftet planlagde og udførte den 28-årige drabsforsøget og det efterfølgende overfald med en eller flere uidentificerede gerningsmænd. Dem er det dog ikke lykkedes politiet at finde frem til, og derfor er den 28-årige eneste tiltalte i sagen.

Den tiltalte LTF’er har været varetægtsfængslet siden den 7. juni 2018, og står til en lang fængselsstraf, hvis han kendes skyldig.

Det skyldes, at han tidligere er straffet for grov personfarlig kriminalitet i forbindelse med opgør i bandemiljøet. Derudover er han tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der kan forhøje straffen med indtil det halve, hvis der anvendes skydevåben på offentligt tilgængeligt sted.

Retten skal tage stilling til endnu en anklage mod den 28-årige. Bandemedlemmet er også tiltalt for at være i besiddelse af 33 skarpe 9 mm patroner, den dag han blev anholdt i sagen om drabsforsøg.

Sagen starter 16. maj, og anklagemyndigheden har nedlagt påstand om udvisning.