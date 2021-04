Siden første weekend i februar har 13 personer siddet varetægtsfængslet sigtet for at medvirke til terrorplanlægning.

Nu er seks af dem løsladt.

'Baggrunden for løsladelsen er, at det er Midt- og Vestsjællands Politis vurdering, at grundlaget for fortsat varetægtsfængsling ikke er til stede,' oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

B.T. kunne i weekenden fortælle historien om fem af dem - fire syriske søskende og den enes barn.

Den yngste, en 25-årig mand er også løsladt. Hans forsvarsadvokat Peter Secher fortæller, at det er på tide, at han nu bliver løsladt.

»Politiet fik min klient fængslet på et særdeles spinkelt grundlag. Efterforskningen har siden vendt hver en sten i min klients liv, og jeg er lettet over, at det endelig er lykkedes os at overbevise politiet om, at han er uskyldig,« skriver Peter Secher i en mail til Ritzau.

»Jeg er på den anden side ærgerlig over, at han har været fængslet. Især i en terrorsag, for der er intet, han tager større afstand fra,« lyder det fra Peter Secher.

De seks er dog stadig sigtet i sagen.

Syv andre personer, der også blev anholdt i februar, er fortsat varetægtsfængslet.

Opdateres...