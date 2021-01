Politiet efterforsker et mistænkeligt dødsfald, efter at en 21-årig mistede livet i Køge natten til fredag.

Seks mænd på mellem 19 år og 24 år, der blev anholdt i forbindelse med efterforskningen af et mistænkeligt dødsfald i Køge, er alle løsladt igen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Mændene blev anholdt kort efter midnat fredag, mens betjente forsøgte at finde ud af, hvad der ligger bag en 21-årig mands død.

Den 21-årige blev erklæret død på akutmodtagelsen i Køge efter midnat. Han døde tilsyneladende af et hjertestop, men forud for hans død var han involveret i noget tumult på Nylandsvej.

- Syv minutter over midnat får vi flere henvendelser om slagsmål, tumult, råb og skrig på Nylandsvej. Nogle personer læsser herefter en tilsyneladende livløs mand ind i en bil og kører fra stedet, fortalte politiets kommunikationsrådgiver Martin Bjerregaard tidligere fredag.

- Vi sender en patrulje til sygehuset, hvor vi møder de i alt syv mænd. Den 21-årige får førstehjælp på stedet, men en læge må kort efter konstatere, at hans liv ikke står til at redde, sagde han videre.

De seks andre mænd bliver efterfølgende anholdt, da de har et kendskab eller forhold til den døde.

- Vi har afhørt dem for at finde ud af, hvorfor de syv personer var forsamlet, og hvorfor der opstod tumult. Men der er ikke en rød tråd i forklaringerne, og derfor har vi ikke et motiv, sagde Martin Bjerregaard.

Han understregede, at dødsårsagen endnu ikke ligger fast. Den 21-årige skal derfor obduceres for at skabe klarhed over, hvad han døde af, og hvilke mulige sigtelser der i så fald kan eller skal rejses mod de anholdte.

- Vi ved ikke, om han måske har haft dårligt hjerte eller en tilstand, der er blevet forværret ved tumulten, eller om der i den alvorlige ende set i strafferetligt perspektiv er tale om drab, forklarede Martin Bjerregaard.

Fredag eftermiddag har politiet altså besluttet at løslade de seks anholdte "efter nærmere juridisk vurdering af de fremkomne oplysninger".

- Sagen undersøges fortsat af politiet for at finde eventuel grundlag for retligt efterspil, lyder det på Twitter.

Den døde er en 21-årig mand fra Faxe-området. Hans pårørende er underrettet.

