Ingen har tilsyneladende hørt ung mand true med et egentligt skoleskyderi. Han bliver nu sat fri.

Albertslund. Efter knap to uger i en celle bliver en bortvist gymnasieelev fra Ishøj mandag løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Det oplyser mandens forsvarer, advokat Rasmus Paludan, efter at have fået overbragt beskeden fra Københavns Vestegns Politi.

Den 22-årige gymnasieelev er sigtet for at have fremsat trusler om et skoleskyderi på Sydkystens Gymnasium, men beviserne rækker tilsyneladende ikke til at holde manden bag tremmer.

- Det skyldes, at det var løgn. Der var ikke nogen trussel, og der var ikke nogen, der havde hørt ham sige det. Han har aldrig truet med et skoleskyderi, siger advokat Rasmus Paludan.

Derimod mener forsvareren, at det var et ubegrundet rygte, der mandag den 16. april pludselig eskalerede.

Ifølge politiets sigtelse skal den 22-årige ved middagstid have udtalt, at han ville hente våben, og at skolen skulle gøre sig klar til et skoleskyderi.

Men ifølge advokat Rasmus Paludan har det ikke fundet sted.

- Det er nogle, der har sladret frem og tilbage, og så tager skoleledelsen det pludselig alvorligt og tilkalder antiterrorkorpset, siger advokaten.

Ud over truslerne om et skoleskyderi skal manden søndag den 15. april have sendt et dødningehoved via Messenger til en ansat på skolen.

Senere samme dag lagde han ifølge sigtelsen et billede ud på Facebook af en anden ansat og skrev "De er nogle fucking perkere. De skal dø".

Også de to sigtelser nægter han sig skyldig i.

