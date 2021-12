Nordjyllands Politi har natten igennem ledt efter en savnet mand.

Den 83-årige mand, der er dement, var gået fra plejehjemmet Caspershus i Frederikshavn mandag aften – men nu er han fundet igen.

Det oplyser politikredsen på Twitter:

»XX (navn udeladt, red.) er netop fundet i god behold på Barfredsvej i Frederikshavn,« lyder det.

Den savnede mand forsvandt fra sit plejehjem klokken 22.30 mandag aften.

Tidligere tirsdag morgen oplyste politiet, at man endnu ikke havde fundet den savnede mand, og at man havde flere hundepatruljer på gaden og droner i luften for at finde ham.

Desuden havde man fået hjælp fra Hjemmeværnet:

»Vi har dog også brug for hjælp fra offentligheden og beder derfor borgere i Frederikshavn om at kigge efter XX. Kig gerne i carporte, udhuse, trappeopgange med videre,« lød det i et tweet.

Nu har sagen heldigvis fået en lykkelig slutning, efter han er blevet fundet.