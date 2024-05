Siden klokken 14:49 onsdag har politiet været til stede ved Ejstrup Sø nord for Ejstrupholm.

»En kvinde var nede at bade, mens en mand ledte efter noget i bilen, og da han kom tilbage, kunne han ikke finde hende,« siger Jens Claumarch vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi til Horsens Folkeblad.

En redningshelikopter fra Akut Medicinsk Koordinering hjælper lige nu politiet med eftersøgningen.

Godt en halv time efter, politiet modtog anmeldelsen, blev kvinden af ambulanceredderne.

»Hun blev fundet i god behold, udover at hun var lidt nedkølet og træt. Hun var svømmet over søen og kommet i land på den anden side i et bådhus,« siger Jens Claumarch til B.T.

Når politiet blev assisteret af en helikopter, skyldes det, at helikopteren selv tilbød sin hjælp.

»Lægehelikopteren kom alligevel forbi, og så tilbød de at flyve over søren, for der kunne de hurtigt få et overblik over søen,« siger vagtchefen.