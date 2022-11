Lyt til artiklen

Opdatering fra Københavns Politi: Den mand, som vi for kort tid siden efterlyste ifm. et overfald begået den 7. august, har meldt sig selv.

Den 7. august blev to unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år overfaldet med flere knytnæveslag.

Som led i efterforskningen af det voldelige overfald offentliggør Københavns Politi nu billeder af den mand, som er mistænkt for at stå bag hændelsen.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Overfaldet fandt som sagt sted 7. august 2022 cirka kl. 02.33 ved Marmorkirken metrostation i Indre By. De to unge mænd stod af metroen, og her blev de antastet af gerningsmanden.

De to forurettede havde tidligere på aftenen været i kontakt med gerningsmanden på et værtshus på Vesterbro, hvor den pågældende opførte sig voldsomt og derfor blev bortvist af stedets dørmand.

»Det er et groft overfald, som de to unge er blevet udsat for, og derfor vil vi selvfølgelig have fat i gerningsmanden. Vi håber, at der er nogen, som kan genkende manden på billedet, da vi mistænker ham for at have udført overfaldet. Kan man genkende ham, så kontakt os endelig,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi.