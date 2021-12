Østjyllands Politi leder stadig efter 29-årige Peter fra Irland, der ikke er set siden natten til søndag 5. december.

Nu offentliggør Østjyllands Politi en række billeder af tøj og ejendele, som den 29-årige mand Peter har haft på og haft med sig, da han forsvandt i Aarhus decembernatten.

Peter var iført en kakifarvet jakke og nogle sorte New Balance sko, som muligvis ikke var bundet. Han havde en stor, sort rygsæk på ryggen.

Det er blandt andet dette tøj og denne taske, som Peter var iført.

29-årige Peter forsvandt, efter han 5. december havde drukket en fyraftensøl med sine kollegaer i Jægergårdsgade.

Han er sidst set kort før klokken 03.00 på et overvågningskamera ved Navitas, hvor han går rundt med sin tunge, sorte rygsæk på ryggen.

Et vidne har sidenhen henvendt sig til politiet og fortalt, hun mener, hun så Peter sidde på en bænk ved siden af en redningskrans over for Kystvejen nummer 55 – senere end klokken 03.00.

Han skulle have siddet foroverbøjet og med en stor genstand mellem benene – formentlig hans rygsæk.

Peter kan muligvis have efterladt rygsækken på et sted omkring Aarhus Ø.

Peter arbejdede som kok, og i rygsækken havde han formentlig en hvid kokkejakke, et par sorte kokkebukser, et par sorte crocssko, en eller flere kogebøger på engelsk, en stor, tung slibesten og en række specielle knive, hvoraf en af dem har hans fornavn indgraveret.

Det er knive som disse, Peter formentlig havde i rygsækken.

