Politiet leder fortsat efter gerningsmænd i to knivstikkerier lørdag aften.

En 18-årig mand og en 15-årig dreng er ofrene i de to sager.

Vagtchef ved Københavns Politi, Jonathan Wald, fortæller, at politiet ikke på nuværende tidspunkt arbejder ud fra, at gerningsmanden er den samme i de to sager.

Men vagtchefen understreger, at politiet arbejder ud fra »flere forskellige scenarier.«

Både politi og ambulancer var til stede natten til søndag på Amager. Foto: Albert Beenfeldt Petersen

Lørdag aften blev en 15-årig dreng stukket ned i det indre København. Politiet oplyste, at offeret var svært tilskadekommet.

Og natten til søndag rykkede politiet massivt ud til Lergravsparken på Amager i forbindelse med endnu et knivstik, hvor offeret denne gang var en 18-årig mand.

Politiet fortalte søndag morgen, at der ikke var tale om kritiske skader.

Ingen af sagerne efterforskes som bandekriminalitet, fortæller vagtchef Jonathan Wald.

Politiet har ikke nogle nye oplysninger om ofrernes tilstand.