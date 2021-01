Politiet i Horsens har hele aftenen og natten til fredag ledt efter den 81-årige Carl Petersen, som er forsvundet.

Han gik fra plejecenteret Ceres i Horsens torsdag eftermiddag og er ikke set siden.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Han beskrives som værende dement, og politiet har ledt efter ham med både hundepatruljer og helikopter.

Vi leder i øjeblikket efter 81 årige demente Carl Petersen, som er gået fra plejecenteret Ceres i Horsens, og sidst set i går middag. Han er 172 cm, alm. af bygn., briller med guldstel. Vi leder i den nordlige del af Horsens med helikopter og hunde. Tjek baggårde og udhuse. pic.twitter.com/26YuXAAASQ — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) January 8, 2021

Indtil videre uden held.

Derfor beder Sydøstjyllands Politi borgerne i området om hjælp ved at tjekke baggårde, udhuse og skure for at se, om han skulle være søgt tilflugt der.

Carl Petersen er 172 centimeter høj. Almindelig af bygning. Har bærer briller med guldstel.

Se du ham, bedes du kontakt Sydøstjyllands Politi på telefon 114.