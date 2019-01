Søndag eftermiddag efterlyser Nordjyllands Politi 92-årige Elva, som er bortgået fra sit plejecenter.

Kvindens familie og Nordjyllands Politi er bekymrede for kvindens helbred og efterspørger nu hjælp fra borgere i Aalborg og Hasseris-området.

»Det er svært at håndtere en eftersøgning, når det er inde i byen, så vi har behov for, at folk hjælper. Det vigtige er, at kendskabet til kvinden kommer ud, så borgerne ved, at de skal kigge efter hende i området,« forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Den 92-årige har søndag aften været savnet i mere end syv timer. Hun forlod Plejecentret Sofiegården, Sælsager 96, i Aalborg.

Kvinden er godt gående, men dement, og ved derfor ikke, hvor hun er på vej hen. Nordjyllands Politi udtrykker bekymring for, at det nu er blevet mørkt og aften, alt imens hun stadig er forsvundet. Politiet leder med hundepatruljer, men opfordrer også til borgernes hjælp.

92-årige Elva Kristine Jensen beskrives således:

Er 165-175 cm høj

Har hvidt, krøllet hår og er af almindelig bygning.

Hun er iført hvid hue, beige jakke, sorte bukser og bærer desuden briller

Ring 114, hvis du har oplysninger.