Det er endnu ikke lykkedes at finde den savnede Søren Jens Johansson, der ikke har givet livstegn fra sig siden forrige søndag.

»De (hans familie, red.) er naturligvis meget bekymrede for ham,« fortæller politikommissær Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi.

48-årige Søren Jens Johansson forlod sit hjem i Gistrup ved Aalborg lørdag den 8. august 2020 om eftermiddagen, og siden søndag den 9. august har der ikke været livstegn fra ham.

Politiets efterforskning i sagen har vist, at den savnede mand forlod sit hjem i en tysk indregistreret bil og kørte fra Jylland til Sjælland.

Her ses den savnede mand, Søren Jens Johansson. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Her ses den savnede mand, Søren Jens Johansson. Foto: Nordjyllands Politi

Køretøjet er sidst set i Køge søndag den 9. august kl. 20:33.

»Vi ved fra vores efterforskning, at den savnede har befundet sig på Sjælland, blandt andet ved Køge, og da han har relationer på Sjælland, kan han stadig befinde sig der,« fortæller politiets ansvarlige efterforskningsleder, politikommissær Kenneth Rodam, og fortsætter:

»Vi opfordrer borgere, der måtte have set ham eller køretøjet, om straks at rette henvendelse til os på telefon 114.«

Køretøjet, som Søren kørte væk i, beskrives som en Audi A4 i mellemblå. Der er tale om en stationcar med en nummerplade, der er tysk: BSCR9953.

Den savnede mand beskrives som værende omkring 195 centimeter høj, atletisk af bygning og med en tatovering på højreoverarm.