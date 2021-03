»Vi er ret bekymrede for Ib.«

Sådan lyder det torsdag morgen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der siden onsdag har ledt efter en ældre herre ved navn Ib.

Den savnede mand på 87 år forlod onsdag sin bopæl i Vestervang i Vojens.

»Savnede vurderes som svagelig og har muligvis mistet orienteringen,« lød det i den forbindelse.

Natten til torsdag oplyser politikredsen, at han endnu ikke er fundet:

»Vi er stadig i gang med eftersøgningen i Vojens og er ret bekymrede for Ib,« lyder det fra politiet, som kommer med en opfordring:

»Tjek jeres carport, udestue, udhus mv. Han kan have mistet orienteringen og søgt ly for natten.«

Den forsvundne mand er iført mørkeblå jakke og bordeaux-farvede bukser.

Har du set Ib, eller ved du, hvor han kan være, bedes du ringe til politiet på telefonnummer 114.