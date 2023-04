Mandag oplyser Østjyllands Politi, at de fortsat leder efter en mand, der er mistænkt for at have begået et røveri i starten af marts i år.

Røveriet blev begået mod en kvinde på Paradisgade i Aarhus 7. marts.

Kvinden blev udsat for flere slag i hovedet og fik frarøvet sin telefon.

Det er ikke lykkedes politiet at identificere manden endnu, derfor beder de endnu en gang offentligheden om hjælp.

Foto: Østjyllands Politi Vis mere Foto: Østjyllands Politi

Manden beskrives som omkring 20 år gammel og mellemøstlig af udseende. Han beskrives desuden som 175 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han har mørkt hår, brune øjne, ingen skæg og ingen synlige tatoveringer. Han var iført en mørk dunjakke/vest uden ærmer, hvid trøje med lange ærmer, sorte bukser og hvide sko.

Flere vidner på stedet overværede ifølge politiet episoden og tumulten mellem de to personer og en tredje kvinde. Kort efter stak manden af fra stedet ad Paradisgade i sydgående retning.

Hvis man har oplysninger om, hvem manden er, eller hvor han befinder sig, bedes man ringe til Østjyllands Politi på 114.