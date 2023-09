Politiet har stadig ikke fået lokaliseret Kirsten-Marie Henriksen, siden hun blev efterlyst lørdag.

Kvinden flygtede fra en psykiatrisk afdeling i Roskilde, hvor hun afsoner en dom for drab.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser dog til TV2 Øst, at flere borgere har henvendt sig i sagen. Og det må de gerne blive ved med.

»Vi har fået henvendelser om, at hun er set i både Roskilde, på Fyn og på Lolland,« fortæller Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Desuden har politiet også undersøgt de mest oplagt steder, hun kunne befinde sig.

Blandt andet hos bekendtskaber og familiemedlemmer.

Kirsten Marie-Henriksen blev i 2021 dømt for drabet på en 61-årig mand i Solrød Strand. Ved Retten i Roskilde lød straffen på 12 års fængsel.

Vagtchef Mikael Rahn fra Midt- og Vestsjællands Politi forklarede lørdag til B.T, at den efterlyste kvinde er iført sort tøj og handsker.

»De her handsker er selvfølgelig en lille smule usædvanlige,« siger han.

Derudover påpegede han, at kvinden ikke vurderes til at være farlig for sine omgivelser.

Man rådes dog ikke til at tage kontakt til hende, men i stedet til at kontakte politiet.

»Hvis man træffer hende, vil vi være glade for, at man ringer 1-1-4 og så holder hende under opsyn, til vi ankommer,« forklarer vagtchefen.