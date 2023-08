Det er endnu ikke lykkedes Syd- og Sønderjyllands Politi at finde finske Iida Maria, som blev meldt savnet i weekenden.

Derfor har politiet nu valgt at opdatere efterlysningen med yderligere information i sagen.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

'Vi er bekymrede for hende, og vi vil gerne i kontakt med hende. Kvinden er sidst set mandag den 7. august 2023 klokken 21.30 på McDonalds i Tønder', oplyser politiet og tilføjer:

'Hun kan muligvis fortsat befinde sig i Tønder-området. Hun kan desuden muligvis have søgt kørelejlighed for at forlade grænseområdet og køre sydpå'.

I weekenden fortalte politiet til B.T., at det er Iida Marias familie i Finland, som har meldt hende savnet.

De har ikke hørt fra hende i en måned.

»Hun har ikke nogen adresse i Danmark, men vi kan forstå, at hun rejser lidt rundt. Vi har en formodning om, at hun er blevet set i Tønder lørdag eftermiddag.«

»Men vi er ikke 100 procent sikre. Vi håber at høre fra nogen, som måske har hende boende,« sagde vagtchef Sune Loklindt lørdag til B.T.

Iida Maria taler ikke dansk, men engelsk.

'Hvis du har oplysninger om hende, så ring til vores servicecenter på 1-1-4', tilføjer politiet til slut.