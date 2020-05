To unge mænd er blevet behandlet på hospitalet efter knivstik fredag aften. Foreløbig er ingen anholdt.

Sent fredag aften blev to mænd på 19 og 20 år overfaldet med kniv på Amagerfælledvej på Amager i København.

Ingen er anholdt i sagen, oplyser central efterforskningsleder Kenneth Jensen fra Københavns Politi lørdag eftermiddag.

Baggrunden for overfaldet kendes endnu ikke.

- Vi har ingen idé om, hvad der er gået forud for overfaldet.

- Ofrene har været meget lidt meddelsomme, fortæller han.

Den ene blev stukket i låret, den anden i ryggen. Begge blev efterfølgende behandlet på hospitalet.

- Vi har forsøgt at afhøre de forurettede og leder nu efter nogle vidner, siger Kenneth Jensen.

Ifølge TV2 Lorry udspillede voldsepisoden sig ved en Circle K-tankstation på Amagerfælledvej. Det var to grupper, der stødte sammen, har politiet oplyst til mediet, men det vil Kenneth Jensen ikke bekræfte over for Ritzau.

- Jeg kan bare sige, at der var flere til stede, siger han.

Politiet fik anmeldelsen klokken 23.46. Det har ikke overblik over hændelsesforløbet og efterforsker derfor fortsat sagen.

Knivstikkeriet førte til en kort jagt på en bil, der blev standset på Dronning Louises Bro på Nørrebro.

Det viste sig dog, at den ikke havde noget med sagen at gøre.

/ritzau/