Den 82-årige mand Ulf Morgan Andersen er ikke set siden tirsdag aften.

Derfor har Midt- og Vestjyllands Politi derfor udsendt en efterlysning af den savnede mand, der er fra Vildbjerg.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

»Han er sidst set i sit hjem tirsdag aften klokken 18.00,« lyder det fra politiet.

Den savnede mand beskrives som værende 170-180 centimeter høj.

Han er muligvis iført en mørkegrå jakke, mørkeblå bukser og brune Ecco-sko.

Hvis du ser manden – eller hvis du ved, hvor han kan være – bedes du kontakte politiet på telefonnummer 1-1-4.