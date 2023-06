»De mistænkte ved, at vi leder efter dem.«

Med billede og navn efterlyser Syd- og Sønderjyllands Politi nu syv mænd.

De er alle mistænkt for at stå bag et overfald begået i Esbjerg fredag 16. juni. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

De seks af mændene efterlyses med både billede og navn, mens den sidste – den syvende – er uden navn.

Her ses en af de mistænkte, Allan Dall Andersen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

De menes ifølge politiet alle at have tilknytning til bandemiljøet i havnebyen.

Hele sagen handler om et overfald på en 35-årig mand fra Aarhus, som ved 20.30-tiden 16. juni blev slået i hovedet med en flaske og stukket i benet med en kniv på Shisha Lounge i Kongensgade i Esbjerg.

»De mistænkte ved, at vi leder efter dem, og derfor har vi også opfordret dem til at melde sig selv,« siger politikommissær Karsten Høy.

For otte dage siden opfordrede politiet første gang de mistænkte til at henvende sig til dem.

Her ses en af de mistænkte, Ilhan Mehmedovic Haskic. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Men det har de ikke gjort.

»Derfor rækker vi nu ud til borgerne, så vi forhåbentlig kan få oplysninger om, hvor de færdes eller opholder sig,« forklarer Karsten Høy.

Politiet arbejder på at identificere den syvende mand.

Ved du, hvem han er – eller har du andre oplysninger i sagen – beder politiet om, at du ringer på 1-1-4.

Her ses en af de mistænkte, Jasar Beganovic. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Her ses en af de mistænkte, Jonas Fedder Rasmussen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Her ses en af de mistænkte, Morten Gadegaard Thomsen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Her ses en af de mistænkte, Søren Sung Frahm. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi