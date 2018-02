Natten til tirsdag udbrændte en villa totalt i Ruds Vedby på Sjælland.

Det skriver TV ØST.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtog en anmeldelse om en brand klokken 02.38, og da de ankom til stedet, fortalte flere vidner, at en spinkel mand havde befundet sig omkring huset, da det begyndte at brænde.

Det får nu politiet til at efterlyse manden, der beskrives som 185 centimeter høj og spinkel af bygning. Branden kan nemlig ifølge politiet være påsat.

Politiet fik også på stedet oplyst, at husets ejere, en familie, lige nu er bortrejst.

Det har endnu ikke været muligt at undersøge stedet nærmere.

»Brandvæsnet vil være på stedet et par timer endnu i forbindelse med efterslukning, og der er er fare for, at huset kan styrte sammen,« oplyser Ole Hald, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til TV ØST.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på telefon 114.